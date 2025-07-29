Поступове вилучення монет номіналом 10 коп. з готівкового обігу планують розпочати з 1 жовтня

Національний банк України планує вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 коп. Процес може розпочатися за кілька місяців. Про це Нацбанк повідомив у вівторок, 29 липня.

Поступове вилучення монет номіналом 10 коп. з готівкового обігу планують розпочати з 1 жовтня 2025 року. Також припинять їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Проте монети і надалі залишатимуться в обігу до прийняття рішення про їх остаточне вилучення.

Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд штук розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 коп.;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 коп.

«Щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 коп., оскільки цього потребує готівковий обіг», – зазначають у повідомленні.

У НБУ наголошують, що на монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, тоді як монети номіналом 10 коп. припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках. Важливо, що їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Як відбуватимуться готівкові розрахунки: пояснення НБУ

Банки зможуть приймати монети номіналом 10 коп. від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій. Та згодом такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Також монетами й надалі можна буде розраховуватися у торгівлі. Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 коп., застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 коп.) А під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

Правила заокруглення від НБУ

Нагадаємо, у 2023 році Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, до кінця війни.