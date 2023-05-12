29-річного чоловіка затримали у Сокільниках

Поліцейські затримали 29-річного мешканця Івано-Франківської області на викраденій ВАЗівській «дев'ятці». Під час затримання він наїхав на правоохоронця, коли той намагався заблокувати йому рух. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 12 травня, розповіли, що зловмисникові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

«У селі Сокільники невідомий чоловік, розбивши вікно у дверцятах, незаконно заволодів автомобілем ВАЗ-21099. Був оголошений план "Перехоплення"», – зазначили у прес-службі поліції.

Викрадач автомобіля наїхав на поліцейського у селі Лисовичі Стрийського району. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Поліцейські продовжили переслідувати зловмисника й затримали його у Сокільниках, що поблизу Львова.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження через незаконне заволодіння транспортним засобом та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі триває досудове розслідування. Згодом суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, що 2 травня на Львівщині затримали 22-річного хмельничанина, який викрав BMW Х5. Йому загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з можливою конфіскацією майна.