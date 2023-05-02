Чоловіка затримали у селі неподалік Львова

Поліцейські взяли під варту 22-річного мешканця Хмельницької області, якого підозрюють у викраденні позашляховика BMW Х5. Також правоохоронці завдяки камерам відеоспостереження знайшли автомобіль. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 2 травня, розповіли, що затриманий викрав автомобіль на вулиці Липинського у Львові.

«28 квітня, приблизно о 14:00, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 23-річного жителя Львівщини про незаконне заволодіння його автомобілем BMW Х5. За допомогою камер відеоспостереження, розташованих у рамках програми "Безпечна Львівщина", правоохоронці того ж дня встановили місце знаходження автомобіля – в одному з сіл неподалік Львова, а також особу зловмисника, причетного до його викрадення – 22-річного мешканця Хмельницької області», – розповіли у прес-службі поліції.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що з 28 квітня в Україні відновили роботу камер фіксації автопорушень. Найбільше комплексів фіксації буде на території Львівської області.