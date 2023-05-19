Грабіжник дитячих телефонів може внести заставу в понад 200 тис. грн

Поліція Закарпатської області знайшла та затримала чоловіка, який вночі 17 травня обікрав двох дітей у місті Перечин. Грабіжником виявився місцевий мешканець, який хотів вкрасти гроші в родини, проте через поспіх встиг лише забрати два мобільних телефони, які належали малолітнім дітям, повідомили у п'ятницю, 19 травня, у прес-службі поліції.

За даними правоохоронців, вночі 17 травня 24-річний чоловік, який раніше вже був судимий, вдерся до будинку родини, щоб викрасти гроші. У кімнаті, в яку він потрапив, спало двоє малолітніх дітей.

«Старша 12-річна дівчинка розповіла, що почула, як до кімнати хтось увійшов. Вона прокинулася і побачила незнайомця, який одразу почав затуляти їй рота руками та розпитувати, де дорослі ховають гроші. Коли зловмисник зрозумів, що дівчинка нічого не знає, схопив мобільні телефони дітей та швидко втік», – повідомили у прес-службі поліції.

Діти змогли описати крадія, тому поліцейські знайшли його менш ніж за годину. 24-річного чоловіка, який в березні 2023 року вийшов з тюрми, заарештували та оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж в умовах воєнного стану). 18 травня суд обрав для крадія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в понад 200 тис. грн. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.