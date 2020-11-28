Українські військові не відкривали вогонь у відповідь

Минулої доби, 27 листопада, на Донбасі зафіксували шість випадків порушення перемир’я російськими бойовиками. Окупант обстріляв українські позиції із важкого озброєння. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила прес-служба ООС.

Біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Поблизу Водяного застосовували великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного використали ручний протитанковий гранатомет.

Минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь з стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу населеного пункту Шуми. Також застосували гранатомети різних систем поблизу Катеринівки.

Від початку поточної доби російські окупанти знову порушили перемир’я, застосувавши гранатомети різних систем і міномети калібрів 120 мм та 82 мм поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед бійців сил ООС також немає.

Нагадаємо, з 22 липня на Донбасі діє всеосяжний режим припинення вогню. Попри це бойовики продовжують обстрілювати українські позиції та порушувати домовленості.