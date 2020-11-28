За минулу добу російські бойовики шість разів порушили перемир’я
Ворог обстріляв українські позиції із важкої зброї
Минулої доби, 27 листопада, на Донбасі зафіксували шість випадків порушення перемир’я російськими бойовиками. Окупант обстріляв українські позиції із важкого озброєння. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила прес-служба ООС.
Біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Поблизу Водяного застосовували великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного використали ручний протитанковий гранатомет.
Минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь з стрілецької зброї та підствольних гранатометів поблизу населеного пункту Шуми. Також застосували гранатомети різних систем поблизу Катеринівки.
Від початку поточної доби російські окупанти знову порушили перемир’я, застосувавши гранатомети різних систем і міномети калібрів 120 мм та 82 мм поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед бійців сил ООС також немає.
Нагадаємо, з 22 липня на Донбасі діє всеосяжний режим припинення вогню. Попри це бойовики продовжують обстрілювати українські позиції та порушувати домовленості.