За місяць українці продали понад $780 млн готівкової валюти

Обсяг купівлі валюти в липні в порівнянні з попереднім місяцем виріс на 35,1%

Українці в липні 2018 року збільшили продаж валюти банкам до більш ніж 786 млн доларів. При цьому купівля валюти склала 917,8 млн доларів – рекордний об'єм з березня 2014 року. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Таким чином, чистий продаж валюти населенням зменшився до 135,3 млн доларів в липні в порівнянні з 268,7 млн доларів ​​місяцем раніше (в червні). Рік тому (у липні-2017) цей показник становив 327,3 млн доларів.

Обсяг купівлі валюти в липні в порівнянні з попереднім місяцем виріс на 35,1%, тоді як продажі - тільки на 11,1%, а в порівнянні з липнем 2017 року покупка збільшилася на 82,5%, продаж - на 26,9%.

Безпосередньо доларів США українці в липні купили 704,5 млн доларів, продали - 786,8 млн доларів, уточнює НБУ.

В цілому за сім місяців цього року продаж валюти перевищив її покупку на 1,37 млрд доларів, у тому числі безпосередньо доларів - 1,1 млрд доларів (тоді як за аналогічний період минулого року - на 1,8 млрд доларів, у тому числі доларів - 1, 3 млрд доларів).

Нагадаємо, що в 2017 році чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему склала 2,139 млрд доларів.

У 2016 році чистий продаж готівкової валюти населенням через банки склав 2,48 млрд доларів, що в 1,6 рази вище показника за 2015 рік.