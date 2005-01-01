За останні 15 років здоров'я львівських школярів погіршилося на 20%

Здоров'я львівських школярів за останні 15 років суттєво погіршилося. Про це свідчать дані, оприлюднені педіатрами львівського медуніверситету.

Лікарі кафедри педіатрії Львівського національного університету ім. Д. Галицького оприлюднили вражаючі результати дослідження здоров’я школярів. Спеціальні анкети роздали понад 70 тисячам учням зі 115 міських шкіл.

Опитування показало, що майже кожен третій, хто відвідує уроки, скаржиться на періодичну втому, головний біль, біль живота і неспокій під час сну. Відтак лікарі зробили висновок: стан здоров'я учнів, які навчаються в 1-11 класах протягом останнього десятиріччя значно погіршився.

«Є певна стадійність. Дитина прийшла до школи, у перший клас. У неї майже одразу з'являються проблеми із травною системою, потім – психоневрологічні, адже школяр живе у стані стресу. Згодом може виникнути алергія», – пояснює завкафедри педіатрії №1 національного медичного університету Сергій Няньковський.

Однією із причин погіршення стану здоров'я учнів медики вважають малорухливий спосіб життя. Відтак радять займатися спортом – і на секціях, і на уроках фізкультури. Так, як це, наприклад, відбувається у класичній гімназії. Щоразу десятикласників тут чекають розминка, перевороти на матраці, а також кількахвилинні баскетбол і волейбол. Так учні готуються складати гімнастичні нормативи.

«Якщо дитина займається в основній групі, то вона може вкладатися у результат, або навіть його перевиконувати. А от, коли відвідує уроки фізкультури, перебуваючи у підготовчій групі, тут варто застосовувати індивідуальний підхід: має бажання учень чи учениця пробігти, то можна засікти йому чи їй час», – каже викладач фізичного виховання Андрій Левкун.

Перед кожним уроком у спортзал до учнів навідується медсестра. Віра Козак зазначає: щодня до її медпункту звертається понад десяток школярів. «Переважно скаржаться на головний біль, біль у горлі, інколи хочуть виміряти температуру».

Сьогодні здоровими дітей шкільного віку вважають 75% батьків. Тоді як у 2000 році цей показник сягав майже 97%. Тож в міському управлінні освіти мають намір покращити програму уроків про здоров'я. «Це є і профілактика різноманітних захворювань, і вчителі фізичного виховання, які б мали велику увагу приділяти оздоровчій фізкультурі, це і психологи навчальних закладів», – розповідає начальниця департаменту Зоряна Довганик.

Ще один масштабний моніторинг здоров'я у Львівських школах медики влаштують через кілька років.