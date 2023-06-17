Яворівський районний суд Львівської області оштруфував на 17 тис. грн військового Ярмаша М., який вживав та отруївся наркотиками. Чоловіка знайшли в критичному стані в наметі на полігоні.

Як вказано в матеріалах справи, 3 травня ввечері у наметі на території одного з полігонів на Львівщині виявили солдата Ярмаша М. Він був непритомним та мав ознаки отруєння. Черговий лікар, якого викликали на місце інциденту, заявив, що військовий перебуває в критичному стані, після чого його госпіталізували у відділення невідкладної медичної допомоги Новояворівської районної лікарні імені Юрія Липи.

Невдовзі солдата перевели до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де провели тестування на наркотичне сп`яніння. У крові військового виявили амфетамін, метадон, опіати (морфін), барбітурати та бензодіазепін. На солдата склали протокол за ч. 3 ст. 172-20 (розпивання алкогольних напоїв або вживання наркотиків військовослужбовцями) КУпАП.

На судове засідання Ярмаш М. не прибув і письмових пояснень не надав. Враховуючи обставини справи, 13 червня суддя Яворівського райсуду Дмитрій Поворозник визнав військового винним у вживанні наркотиків та оштрафував його 17000 грн. Крім цього, він має сплатити 537 грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.