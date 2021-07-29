Одним із наочних прикладів такого соціально значущого бізнесу є компанія «АТБ». Заснована в перші роки української незалежності, тепер вона стала лідером галузі роздрібної торгівлі за товарообігом, числом магазинів, кількістю співробітників і постійних клієнтів і, що не менш важливо, обсягом перерахованих у бюджети всіх рівнів податків і зборів.

Як випливає з офіційно наданих показників «АТБ», тільки за перше півріччя 2021-го підприємства корпорації сплатили 8,92 млрд гривень податків і зборів (включаючи митні платежі та ЄСВ). Для порівняння: торік за аналогічний період ця сума становила 7,57 млрд грн. Як бачимо, зростання значне – 18%. Варто зазначити, що високі темпи збільшення податкових платежів компанія стабільно демонструє кілька років поспіль завдяки використанню стратегії динамічного розвитку.

Цьогоріч із загальної суми сплачених «АТБ» податків і зборів 5,79 млрд грн спрямували до державного бюджету, 1,26 млрд грн – до цільових фондів, а 1,87 млрд грн поповнили місцеві бюджети.

Це ті кошти, які потім ідуть на субсидії, зарплати вчителям, медикам, соцдопомогу, виплати з безробіття, пенсії, а також на ремонт доріг та інші стратегічні цілі. Прозора системна діяльність бізнесу в непростих економічних реаліях фактично визначає рівень життя громадян.

Особливо актуально це стало після реформи децентралізації, коли значні суми податкових відрахувань залишаються на місцях – у розпорядженні місцевої влади. Це дало потужний ресурс для розвитку невеликих українських міст і селищ.

Карта присутності «АТБ» уже охоплює всі 24 області країни. У 322 населених пунктах 125 районів України сьогодні працюють 1240 супермаркетів найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі. Ці цифри постійно зростають, оскільки «АТБ» щорічно відкриває понад сотню нових магазинів, створюючи 4-5 тисяч нових робочих місць і збільшуючи при цьому товарообіг і обсяг сплачених податків.

«Попри складні умови, у яких бізнес опинився в результаті пандемії коронавірусу, корпорація «АТБ» сумлінно виконує свої фінансові зобов'язання як лідер вітчизняного ринку ритейлу й один із найбільших платників податків в Україні», – заявив голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Нагадаємо, що навесні поточного року, за даними Державної податкової служби, «АТБ» очолила рейтинг найбільших українських компаній, продовжуючи залишатися основним платником податків у галузі роздрібної торгівлі. При цьому за 6 місяців 2021 року виріс і товарообіг мережі «АТБ» – до 85,3 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року він збільшився на 20%. Загалом за підсумками минулого року торговельна мережа «АТБ» збільшила сплату податкових платежів на 28%.

При цьому компанія вважає своєю основною місією безперебійне забезпечення мільйонів українців гарантовано свіжими продуктами та якісними товарами першої необхідності за демократичними чесними цінами.