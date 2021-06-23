Вже більш як 150 тисяч українців стали власниками банківських карток АТБ-Pay

Пройшло всього кілька місяців з того моменту, як найбільша торговельна мережа країни «АТБ» разом із «Райффайзен Банком» і Visa випустили унікальний банківський продукт, який максимально спрощує процес купівлі товарів і дає можливість заощаджувати серйозні суми. Це стало першою у своєму роді колаборацією ритейлу та банківської сфери. Результат такого співробітництва виявився напрочуд успішним.

Українці, які, як відомо, у більшості випадків надзвичайно обережно ставляться до нових банківських продуктів та, як і раніше, віддають перевагу розрахункам готівкою, почали досить активно переходити на кешлес. Після високого старту в Запоріжжі проєкт масштабували на Дніпро, Київ і Київську область. Це лише перший етап. Така картка надає власникові всі переваги звичайної банківської картки Visa Gold. Вона максимально зручна для використання, безоплатна для здійснення будь-яких транзакцій, у тому числі й для поповнення в банківських терміналах самообслуговування.

«Ця картка доступна не тільки для використання в магазинах торговельної мережі «АТБ». Ви можете попросити вашого роботодавця перераховувати на неї зарплату, на цю картку можна одержувати пенсію, соціальні виплати, робити з нею будь-які операції, отже, користуватися нею, як будь-якою іншою карткою», – пояснив на пресконференції в столиці Олексій Пузняк, директор департаменту продуктів для приватних клієнтів «Райффайзен Банку».

При цьому нова картка АТБ-Pay дозволяє заощаджувати значні кошти під час купівлі товарів.

Перелік товарів, на які поширюється ексклюзивна суперзнижка (у разі оплати карткою АТБ-Pay), перевищує 600 найменувань. Планується, що його змінюватимуть один раз на тиждень, а це відкриває нові можливості для економії.

Як повідомив Денис Сапарбаєв, начальник відділу розвитку сервісів «АТБ-Маркет», до цієї програми включено товари, що належать до всіх товарних груп. Додаткові знижки в межах акції «Суперціна» позначені спеціальними цінниками помаранчевого кольору.

«АТБ-Pay є для нас стратегічним проєктом, а «Райффайзен Банк» – наш стратегічний партнер, з яким ми працюємо багато років. Ми маємо намір динамічно розвивати цей продукт, оскільки це не акція і не одноразовий захід. Тепер проєкт стрімко розширюється – ми підключаємо регіон за регіоном. Протягом найближчих тижнів будуть охоплені центральні, південні та північні райони країни», – поділився планами Денис Сапарбаєв.

Усього за два місяці власниками платіжних карток АТБ-Pay стали понад 150 тисяч громадян. Цей показник стрімко збільшується. Можливо, у питанні довіри до такого банківського продукту свою роль зіграла бездоганна репутація торговельної мережі № 1 в Україні. За більш ніж чверть століття роботи у сфері роздрібної торгівлі компанія «АТБ» стала добре знайома кожному із нас – ­вона пропонує гарантовано свіжі продукти харчування та товари першої необхідності чудової якості. Нагадаємо, що на прилавках кожного із 1230 супермаркетів найбільшої української торговельної мережі, яка охоплює 24 області України, презентовано понад 3,5 тисячі найменувань продукції. Це й товари українських виробників, і продукція знайомих мільйонам українців власних торгових марок «АТБ», і вишукані заморські делікатеси. При цьому ціни в магазинах цієї мережі традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Враховуючи акційні пропозиції («Товар дня», «Товар тижня» тощо) заощадити можна навіть 50%! Важливо також і те, що в супермаркетах «АТБ», які свого часу першими познайомили українців з форматом магазину самообслуговування, завжди формують чесні ціни на продукцію.

Крім того, корпорація «АТБ» сьогодні є найбільшим платником податків і роботодавцем у галузі роздрібної торгівлі. Як патріотичний бізнес компанія надає систематичну підтримку найбільш незахищеним верствам населення, реалізуючи безпрецедентні за масштабом благодійні та соціально значущі проєкти. Це, погодьтеся, гідно поваги та довіри. Уже понад 4 мільйони осіб стали постійними клієнтами супермаркетів «АТБ» у різних куточках нашої найбільшої в Європі країни. За даними міжнародної дослідної компанії Nielsen, клієнтами магазинів «АТБ» фактично є до 95% населення України, що купують продукти харчування. Хтось приходить у магазини «АТБ» раз на місяць, хтось щотижня, а хтось придбаває тут продукти щовечора. Усі ці люди впевнені у свіжості, якості та безпеці кожного купленого товару. Вони знають, що «АТБ» поліпшує якість життя населення, змінює українську торгівлю, впроваджуючи сучасні клієнтські сервіси, використовуючи диджитал-рішення та інноваційні технології. Нова банківська картка зможе спростити розрахунки та допоможе зберегти сімейний бюджет.

Як можна одержати картку АТБ-Pay