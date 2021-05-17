Як перший продуктовий інтернет-магазин повного циклу змінив за рік українську торгівлю

За рік пандемія коронавірусу повністю змінила і наше звичне життя, і, звісно, нас самих. Ми навчилися цінувати здоров'я, дотримувати соціальної дистанції, по-справжньому піклуватися про своїх рідних і близьких. Кардинальних змін за цей час зазнав і український ринок роздрібної торгівлі, зокрема, його найбільші гравці оперативно взяли на озброєння сучасні онлайн-сервіси, додатки та безліч інноваційних рішень. Результат не змусив себе довго чекати. Менш ніж за рік це вивело традиційний процес купівлі товарів на якісно новий рівень безпеки та зручності.

Наочніше всього зміни, що відбулися, можна простежити на прикладі багаторічного лідера української галузі ритейлу (за товарообігом, числом магазинів, обсягом сплати податків і зборів, кількістю співробітників) – «АТБ».

Одним із найбільш сміливих рішень стало відкриття першого в країні продуктового інтернет-магазину «АТБ» повного циклу. Відбулося це майже рік тому – під час суворого національного карантину, коли суспільство було безпрецедентно вразливим і дуже потребувало гарантовано свіжих продуктів за максимально доступними цінами. Для мільйонів громадян, які тоді втратили стабільне джерело доходу та були розгублені, можливість купувати якісні продукти й при цьому заощаджувати стала справжнім порятунком.

«Майже рік тому ми запустили наш власний інтернет-магазин. За короткий період ми не тільки з нуля реалізували функціонал ресурсу, але й вивели його в повноцінний цикл. Масштабували на всі регіони присутності нашої мережі. Це, по суті, безпрецедентний кейс у практиці не тільки вітчизняного, але й європейського ритейлу. Тоді, на старті, складно було прогнозувати динаміку його розвитку й оцінювати потенціал зростання. В українській продуктовій роздрібній торгівлі аналогів реалізації подібних проєктів у масштабах усієї країни не було навіть у короткостроковій перспективі. Але 2020-й із пандемією та локдауном дав необхідний імпульс для максимально швидкої реакції на новий споживацький запит, що зараз формується… Сьогодні ми продовжуємо працювати над удосконаленням нашого інтернет-магазину та впровадженням додаткових сервісів», – повідомив на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Першим регіоном, де можна було замовити продукти онлайн, став материнський для корпорації – Дніпро. Показавши в перші ж тижні приголомшливий результат, онлайн-магазин був масштабований на всю карту присутності торговельної мережі. Нагадаємо, що зараз 1228 супермаркетів «АТБ» відкриті в 318 населених пунктах 24 областей України. У кожному із цих міст процес приймання замовлення, його обробки та доставки продуктового пакета на зазначену клієнтом адресу займає приблизно півтори години, а найчастіше все відбувається навіть оперативніше.

Результати першого року роботи продуктового інтернет-магазину вражають – порівняно з першими трьома місяцями роботи покупців в онлайн-маркеті побільшало на 800%. Середнє щомісячне зростання замовлень і обороту за офіційними даними компанії виросло на 30%. Також на третину скоротився середній час між купівлями товарів, а один із ключових для галузі торгівлі показників (середній чек) збільшився на 55%.

Нещодавно онлайн-магазин помітно змінився – був запущений новий дизайн сайту на zakaz.atbmarket.com. Протягом місяця (з 10 травня до 10 червня) діє безоплатна доставка замовлень у разі оплати карткою із платіжною системою MasterСard.

Не менш важливо й те, що асортимент онлайн-магазину «АТБ» сьогодні вже повністю відповідає тому, що ми можемо знайти на прилавках традиційного супермаркету торговельної мережі. Це більш ніж 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності.

З кожним днем зручний віртуальний «АТБ» користується все більшою популярністю. Це не дивно, адже за статистикою тепер близько 65% онлайн-покупок українці здійснюють за допомогою смартфонів і мобільних додатків.

Ціни в інтернет-магазині «АТБ» аналогічні тим, які ми бачимо у звичайному супермаркеті. Вони традиційно на 10–15% нижчі за середньоринкові. Якщо ж у найбільшій торговельній мережі вибирати акційні пропозиції або купувати продукцію власних торгових марок «АТБ», то економія для покупця може перевищити і 50%. Більше чотирьох мільйонів постійних клієнтів лідера українського ритейлу вже оцінили можливість не відмовляти собі в улюблених продуктах вищої якості та навіть заморських делікатесах і при цьому заощаджувати.

Серед нетривіальних диджитал-рішень «АТБ», які позитивно вплинули на український ритейл і спростили процес купівлі товарів, можна згадати спільний із «Райффайзен Банком Аваль» і Visa випуск особливої платіжної пластикової картки. Вона поєднує в собі найбільш вигідні умови щодо транзакцій і можливість одержувати максимальну знижку на продукти у супермаркетах торговельної мережі «АТБ». Картка АТБ-Pay надає всі переваги банківської картки Visa Gold, вона безоплатна для здійснення будь-яких транзакцій. На неї також можна одержувати зарплату, пенсію, будь-які грошові перекази.

Ще одним сміливим рішенням став сервіс адресної доставки продуктів з «АТБ» за допомогою кур'єрської служби Glovo. Середній час виконання замовлення становить 20–40 хвилин.

Крім того, зараз також впроваджується сервіс «Scan & Go», що дозволяє за допомогою смартфона самостійно сканувати штрих-коди продуктів і здійснювати оплату онлайн у мобільному додатку «Скануй Купуй».

Найближчим часом планується запуск власного мобільного додатка «АТБ», що об'єднає в собі усі найбільш корисні, зручні й такі, що вже полюбили мільйони українців, сервіси.