Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, стало ще вигідніше та зручніше. Разом із «Райффайзен Банк Аваль» і Visa корпорація «АТБ» випустила безпрецедентний для вітчизняного ритейлу банківський продукт.

Йдеться про пластикову картку, яка об'єднала в собі найбільш вигідні на сьогодні умови щодо транзакцій і можливість одержувати максимально можливу знижку на продукти в супермаркетах торговельної мережі «АТБ».

Картка АТБ-Pay надає всі переваги звичайної банківської картки Visa Gold, вона максимально зручна для використання та безоплатна для здійснення будь-яких транзакцій. Простіше говорячи, власник такої картки може без комісії поповнювати її готівкою в терміналах у магазинах «АТБ», знімати гроші, не втрачаючи відсотків, у банкоматах будь-якого банку України, регулярно переводити кошти з карток будь-яких банків і при цьому заощаджувати значні суми на купівлі продуктів. Наприклад, якщо звичайна ціна пачки кави – 215 грн, а по акції її можна придбати за 173 грн, то власникові картки АТБ-Pay цей товар обійдеться всього в 164 грн 35 копійки. Як бачимо, вигода для покупців, яких в «АТБ» уже більш як 4 мільйони, істотна.

«За даними міжнародної дослідної компанії Nielsen, покупцями магазинів «АТБ» є до 95% населення України, які купують продукти харчування та супутні товари, що дозволяє оцінювати загальну аудиторію наших покупців на рівні до 22 млн осіб. Хтось робить покупки раз на рік, а хтось щодня. Це значить, що потенціал випуску наших карток в Україні становить близько 20 мільйонів штук. Понад 50 000 карток уже видано на сьогодні. Наше завдання не просто емітувати мільйони карток, а зробити таку картку основною банківською карткою для клієнта, створювати нові зручні сервіси. Попереду – спільні мегаколаборації АТБ-Pay із найбільшими торговельними операторами різних сегментів торгівлі, з нашими ключовими постачальниками та партнерами, запуск універсального мобільного додатка та багато інших цікавих бонусів…

Разом із нашими улюбленими клієнтами та партнерами ми будемо змінювати фінансовий сектор України в інтересах споживача», – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор і голова ради директорів корпорації «АТБ».

Перелік гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності, на які поширюється така ексклюзивна велика знижка, становить 500–700 найменувань. Передбачається, що він буде змінюватися один раз на 1–2 тижні, розширюючи можливості для покупця. Як зазначено на офіційному сайті компанії «АТБ-Маркет», до цієї акційної програми включили продукцію всіх товарних груп. Додаткові знижки на товари акції «Суперціна» позначені спеціальними цінниками помаранчевого кольору. Нагадаємо, що загальний асортимент кожного з магазинів «АТБ» сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань. Це означає, що кожен із нас може знайти на прилавках супермаркетів торговельної мережі продукт на свій смак.

Також варто зазначити, що власники карток АТБ-Pay одержують право участі у величезній кількості розіграшів призів і подарунків. Цінні призи, серед яких побутова техніка, електроніка та ще багато чого корисного, розігрують щомісяця. Для участі в розіграші призів слід зробити покупки в магазинах мережі «АТБ» на загальну суму 1000 грн, причому сумарно за місяць.

Станом на сьогодні уже видано більш як 50 тисяч пластикових карток АТБ-Pay – і цей показник стрімко зростає. Оформити їх можна безоплатно в будь-якому відділенні «Райффайзен Банк Аваль». З 6 квітня одержати таку картку можна також у кожному із супермаркетів «АТБ» у Запоріжжі. Як повідомляють у компанії, найближчим часом проєкт буде масштабований на всі супермаркети лідера українського ритейлу. Зараз магазини «АТБ» працюють у 312 населених пунктах 24 областей України.

Чотири прості способи одержати картку АТБ-Pay

Основні переваги пластикової картки АТБ-Pay