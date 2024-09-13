Волинський апеляційний суд виніс вирок 29-річному жителю Ковеля Іллі Шуму за торгівлю боєприпасами та вибуховими пристроями. Обвинувачений продав дві реактивні протитанкові гранати та одноразовий ручний гранатомет, за що отримав 3 роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 10 вересня, упродовж жовтня-листопада 2023 року чоловік за 3000 доларів збув незаконно придбані ним дві реактивні протитанкові гранати та одноразовий ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні Іллі Шума правоохоронці виявили та вилучили ще сотню патронів до автомата Калашникова.

У суді житель Ковеля свою вину визнав і розкаявся.

Головуючий суддя Василь Подолюк визнав Іллю Шума винним у незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими пристроями (ч. 1 ст. 263 КК України) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в касаційному суді.