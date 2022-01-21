За минулий рік президентська кампанія «Велике будівництво» охопила 28 об'єктів на Львівщині. Серед них і дороги, і школи та дитсадки, амбулаторії та ЦНАПи. Ця програма спрямована на інфраструктуру не лише у містах, а й у віддалених селах.

«Якщо логічно побудувати по блоках ці об'єкти, їх можна розділити на три основні категорії. Це є соціальна інфраструктура, в яку входять дошкільні навчальні заклади, школи, спортивні об'єкти. Друге – це є автомобільні шляхи, а третє – медицина», – розповів Aндрій Годик, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації.

Тож завершили, до прикладу, три школи та один дитсадок, а також 5 об'єктів спортивної інфраструктури. А ще 14 амбулаторій у сільській місцевості. Окрім того, збудували майже 250 км доріг.

«Найскладніший і, напевно, найзнаковіший на моє враження об’єкт – добудова школи в смт Гніздичів. Вона важлива, перш за все для громади, тому що там понад 430 учнів отримали сучасні умови для навчання. Окрім того, це об'єкт, який починали будувати ще в далекому 1989 році і понад 30 років його чомусь ніхто не міг завершити», – додав Aндрій Годик.

Уже сформовані й плани на цей рік. Зокрема планують зреалізувати зо два десятки об’єктів соціальної інфраструктури.

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