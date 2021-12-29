У новій школі у с. Братковичі, що біля Городка, зможуть навчатися 180 школярів. До цього діти вчилися у старому тісному приміщенні без їдальні та спортзалу. І навчання було у дві зміни. Тепер же у школярів є все необхідне.

Директорка школи Ольга Косик розповідає: «Я 40 років працюю в школі й усі ці 40 років моєю мрією було відкриття нового сучасного навчального закладу для наших дітей. Школа надзвичайно гарна та простора. Впевнена, що дітям в ній буде комфортно навчатись, а вчителям – працювати. Тут є просторі класи, великий спортзал, сучасна їдальня, нові меблі та комп’ютерний клас».

Учні також задоволені новою школою. І допитливо досліджують кожне приміщення.

«Мені сподобався спортзал і мій клас. Добре, що тут багато місця, що тут все просторе й гарне», – ділиться враженнями першокласниця Яна.

Школа була довгобудом. Будівництво розпочали ще у 2016 році, однак через брак фінансування призупинили. Та цьогоріч будівлю внесли до президентської програми «Велике будівництво». А у середу, 29 грудня, урочисто відкрили.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначає: «Школу почали будувати п'ять років тому. Загальна вартість проекту – 78 млн грн. За останній рік 60 млн грн було вкладено у відкриття цієї школи. Я думаю, діти мають бути задоволені і тут буде лунати дитячий сміх».

Тепер у планах – облагородити територію довкола, облаштувати шкільний стадіон та відпочинкові зони.

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