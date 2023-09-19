В Чернівцях чоловік чотири місяці розбещував дівчинку. Родичі залишали дитину під його нагляд кожного вечора на дві години, а буковинець в цей час показував неповнолітній свого члена і чіплявся до неї. У вироку суду не вказано вік жертви, але очевидно, що йдеться про малолітню дитину. Першотравневий районний суд Чернівців присудив чоловіку 5,5 років ув'язнення.

На кривдника в поліцію заявила матір дівчинки. Під час купання дитини вона помітила почервонілість статевого органу. На питання «що сталося», дівчинка відповіла, що це зробив їй дідусь. Так малолітня називала старшого чоловіка, з яким вони разом проживали у квартирі. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений понад 20 років проживав в одному помешканні зі своєю цивільною дружиною.

В жовтні 2020 року до них тимчасово переїхав племінник жінки зі своєю сім'єю. З 7 січня по 8 квітня 2023 року на дві години обвинуваченого залишали з дитиною. За цей час він мав доглядати за нею.

«У квартирі обвинувачений, користуючись відсутністю інших дорослих, систематично вчиняв відносно дитини розпусні дії. Чоловік оголював свій статевий орган та примушував малолітню доторкатися до нього, а сам торкався руками до грудей та статевого органу дівчинки», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 13 вересня.

Обвинувачений у суді свою вину визнав, додав, що розбещування вчиняв лише двічі. Мати дівчинки попросила в суді суворо покарати кривдника. Жінка зазначила, що на її доньку дуже вплинули дії родича, вона досі відвідує з нею психолога.

Першотравневий районний суд Чернівців визнав винним чоловіка і присудив йому 5,5 років в'язниці. Особисті дані буковинця внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.