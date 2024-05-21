За систематичне ґвалтування і розбещення 7-річної падчерки буковинця засудили до довічного ув'язнення. Слідчі довели, що чоловік розбещував дівчинку протягом трьох років. В суді житель Буковини свою провину не визнав, однак за доказами та показами свідків правоохоронці довели його вину.

Під час розслідування слідчі встановили, що чоловік проживав разом з своєю дружиною та її донькою в одному помешканні. Поки жінка йшла на роботу, буковинець залишався вдома сам з малолітньою дитиною і мав доглядати її. Однак, натомість він почав розбещувати дівчинку і зґвалтував її.

«Прокурори у суді довели, що чоловік усамітнювався з донькою своєї співмешканки, розбещував та ґвалтував дитину упродовж трьох років. Він почав це робити, коли дівчинці було 7 років», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 21 травня.

В суді свою вину він не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованих злочинів. За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України (Розбещення та зґвалтування малолітньої дитини). Його засудили до довічного позбавлення волі.

Відомості щодо чоловіка також внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб. На вирок суду також можна подати апеляційну скаргу.