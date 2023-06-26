Хмельницький суд виніс вирок чоловікові, який скачав з інтернету дитяче порно і зберігав на комп'ютері. Чоловікові загрожувало до шести років тюрми, але він підписав угоду про визнання винуватості, тож отримав лише рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, файли із забороненим змістом Олег І. скачував з лютого по квітень цього року, коли його викрила поліція. Йдеться сумарно про 277 файлів. Їх правоохоронці виявили на комп'ютері 3 травня, коли проводили обшук.

Чоловікові вручили підозру за ч.1 ст. 301-1 ККУ (одержання доступу до дитячої порнографії). Санкція статті передбачає мінімум три місяці арешту, а максимально – шість років тюрми.

Про Олега І. відомо, що він уродженець Миколаївської області, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину. До цього судимим не був. Це стало пом'якшуючими обставинами. Натомість обтяжуючих обставин не виявили.

В процесі розслідування чоловік підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 15 червня суддя Тетяна Бацуца цю угоду затвердила. Обвинуваченому призначили три роки тюрми, але від відбування покарання звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. За проведені експертизи він повинен сплатити понад 8 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. Однак судячи з того, що була підписана угода про визнання винуватості, то оскаржувати вирок, імовірно, ніхто не буде.