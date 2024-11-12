Смертельна аварія сталася 23 березня 2024 року на трасі Київ– Чоп

Рівненський районний суд виніс вирок 43-річному водію вантажівки з напівпричепом Юрію Скоківському за вчинення ДТП, внаслідок якої загинув пасажир буса. Обвинуваченому призначили три роки тюрми. Крім того, він зобовʼязаний заплатити 25 тис. грн за проведення експертиз.

Як йдеться у вироку від 7 листопада, аварія сталася 23 березня 2024 року на трасі Київ – Чоп поблизу села Грушвиця Друга Рівненського району. За даними слідства, 43-річний водій вантажівки з напівпричепом Юрій Скоківський не врахував дорожню обстановку та врізався в мікроавтобус, який здійснив аварійну зупинку в крайній правій смузі. В останньому перебували 27-річний водій та 38-річний пасажир. Від отриманих травм пасажир помер у лікарні.

Юрій Скоківський повністю визнав свою вину і розкаявся. Він пояснив, що не встиг знизити швидкості, тому і вʼїхав у міктоавтобус.

Суддя Сергій Коробов визнав Юрія Скоківського винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), й призначив три роки позбавлення волі. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний заплатити 25 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.