Інцидент стався у Великодній понеділок на площі Героїв у Калуші

Суд визнав інспектора муніципальної варти Калуської міськради Василя Ліховецького винним у дрібному хуліганстві. За стрілянину під час конфлікту з підлітками біля фонтану посадовцеві призначили 51 грн штрафу.

Постанову винесли 14 липня. Йдеться про інцидент, який стався у Великодній понеділок, 21 квітня, на площі Героїв у Калуші. До підлітків, які набирали воду з фонтану, підійшли працівники муніципальної варти і зробили зауваження. Під час конфлікту Василь Ліховецький вистрелив холостим набоєм з особистого стартового пістолета, а підлітки облили муніципалів водою.

Під час судового засідання муніципал визнав свою вину, суддя Богдана Кулаєць призначила йому 51 грн штрафу. Перед цим у Калуській міській раді повідомили, що покарали інспектора доганою. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської мерії Олега Тарбєєва, він пообіцяв більше таке не робити.