Під час обшуків частину наркотиків обвинувачений викинув з балкону

Виноградівський районний суд визнав винним мешканця Виноградова у незаконному придбанні, зберіганні і збуті метамфетаміну і призначив йому 6 років тюрми з конфіскацією майна.

Як розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі 26 липня, обвинувачений продавав наркотики мешканцям Виноградова у березні-червні 2023 року.

«Зустрічі з покупцями призначав у себе вдома. Після однієї з таких правоохоронці провели в його помешканні обшук. Тоді в особистих речах закарпатця знайшли пакетики з розфасованим наркотиком. Частину він поспіхом намагався позбутися та викинув із балкону, але і це виявили працівники поліції», – інформують правоохоронці.

Під час судового засідання виноградівець свою вину визнав лише частково. За незаконне придбання, зберігання і збут наркотиків суд призначив йому 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.