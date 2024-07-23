Одесита знову арештували, на цей раз без можливості внести заставу

В Ужгороді викрили неодноразово судимого одесита, який, вийшовши з-під арешту за 242 тис. грн застави, знову почав розповсюджувати наркотики. Наркодилера затримали на пошті, де він забрав для майбутніх закладок в місті 200 грамів PVP. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 23 липня, уродженця Одещини арештували у грудні 2022 року за причетність до злочинної організації, яка масово виготовляла та розповсюджувала в Україні психотроп PVP.

У червні 2024 року апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід і, сплативши 242 тис. грн застави, дилер вийшов на волю і продовжив розповсюджувати наркотики.

«Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка в Ужгороді – він саме одержав на пошті пакунок із PVP, масою близько 200 г. Також при собі він мав ще 10 пакетиків із канабісом. У номері готелю, де проживає підозрюваний, правоохоронці знайшли ще згортки з, ймовірно, наркотиками і психотропами, які відправили на експертизу. Є докази того, що фігурант збував товар шляхом розкладання по місту закладок», – інформують у прокуратурі.

Одесита знову арештували, на цей раз без можливості внести заставу. За незаконне придбання та зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах йому загрожує від 9 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.