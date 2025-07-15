Засуджений розміщував по місту закладки з наркотиками

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Одещини винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою продажу наркотиків та психотропних речовин в особливо великих розмірах і призначив йому 9 років позбавлення волі.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 15 липня, йдеться про наркодилера, якого затримали на пошті в Ужгороді з 200-грамовим пакунком із PVP. Під час огляду у нього також виявили 10 пакетиків із канабісом. Окрім цього, обвинувачений розмістив по місту ще 16 закладок з наркотиками.

«Фігурант повністю визнав свою вину. Відповідно до угоди про визнання вини, йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна», – зазначили правоохоронці.

Наразі вирок Ужгородського міськрайонного суду набрав законної сили.