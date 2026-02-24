Український бізнес підтримує розвиток польської економіки та сприяє зростанню ВВП

У Польщі зростає кількість бізнесу, який зареєстрували українці з початку повномасштабної війни. Із лютого 2022 року громадяни України зареєстрували понад 123 тисячі компаній у Польщі. Про це у вівторок, 2 лютого, повідомило видання Money.pl.

За даними інституту приватного капіталу, за період 2022-2025 років у Польщі було зареєстровано близько 109 тисяч малих та середніх приватних підприємств (МСП), які заснували українці. Такий показник становить 10% від усіх зареєстрованих у Польщі МСП. За підрахунками, за цей самий період також було створено 14,5 тис. компаній з українським капіталом, що становить понад 6% від усіх суб’єктів господарювання, зареєстрованих у Національному судовому реєстрі.

За даними Національного банку Польщі, рівень зайнятості серед українських мігрантів, які прибули до війни, становить 90%, а серед біженців – 75%. Це більше, ніж середній рівень економічної активності в Польщі, який у третьому кварталі 2025 року становив 57% (за даними Дослідження економічної активності населення). Про це повідомив Польський економічний інститут.

«Висока кількість самозайнятих осіб (СЗО), створених українцями, зумовлена, серед іншого, специфікою ринку праці, який пропонує іммігрантам, зокрема, переважно тимчасову роботу, що не відповідає їхнім компетенціям і часто є низькооплачуваною. Володіння власним бізнесом дозволяє отримати більшу незалежність та краще використовувати свою кваліфікацію», – наголошують в економічному інституті.

Серед компаній, зареєстрованих у Польщі протягом 2022-2024 років, 23% пов’язані із будівництвом, і у 2025 році цей показник зріс до 24%. Друге місце за величиною посідає діяльність у сфері послуг, частка яких несуттєво знизилась з 16% у 2022 році до 14% впродовж 2024-2025 років. Також інформаційно-комунікаційні послуги після зростання з 15% у 2022 році впали до 13% у 2025 році.

Польський інститут економіки зазначає, що український бізнес підтримує розвиток польської економіки та сприяє зростанню ВВП. Водночас, за їхніми даними, більшість польських підприємців не бояться конкуренції з боку українських компаній та вважають, що вплив українських підприємств на їхній бізнес є доволі слабким.