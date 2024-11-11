Зловмисника затримали серед засніженого поля біля сусіднього села

Демидівський районний суд виніс вирок 42-річному Тарасу Стельманчуку за розбій. Обвинувачений пробрався до чужого будинку та напав на двох жінок, завдавши їм вогнепальних і різаних ран. У результаті одна з протерпілих, 79-річна жителька села Бондарі, померла в лікарні. За це зловмиснику призначили 11 років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 5 листопада, злочин стався 1 лютого 2024 року. Близько 3:20 до будинку жительки села Бондарі Дубенського району, яка проживала разом із тіткою, пробрався невідомий у білому одязі. Він почав вимагати у жінок гроші, а коли почув відмову – здійснив щонайменше три постріли з револьвера та наніс близько 14 ударів сокирою по голові, тулубу та руках потерпілих. Закривавлені жінки вибігли з будинку й почали стукати у двері сусідів. Поки ті відчинили, викликали поліцію та «швидку», зловмисник втік. Потерпілих госпіталізували та прооперували, проте 12 лютого 79-річна пенсіонерка від отриманих травм померла в реанімації.

Поліцейські організували спецоперацію «Сирена», щоб затримати обвинуваченого. Вони виявили чоловіка в білому маскувальному костюмі серед засніженого поля біля сусіднього села. Коли нападник зрозумів, що викритий – висмикнув чеку із гранати, погрожуючи усіх підірвати. Правоохоронці переконали його здатися. Зловмисником виявився 42-річний житель села Молодаво Дубенського району Тарас Стельманчук. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль типу револьвер, патрони, гільзи, бойову гранату РГД-5 із запалом, сокиру та інші речові докази.

Тарас Стельманчук розповів у суді, що дізнався від знайомого, що жінки зберігають вдома готівку, тому їх можна пограбувати. За словами обвинуваченого, він не мав наміру вбивати потерпілих чи спричиняти їм тілесні ушкодження, проте підтвердив, що зрештою стріляв у них і бив їх сокирою. Тарас Стельманчук також додав, що під час затримання планував підірвати гранату і «забрати» з собою поліцейських, але передумав після того, як згадав про своїх дітей.

Суддя Дмитро Мельник визнав 42-річного жителя Дубенщини винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, розбої, зберіганні зброї без передбаченого законом дозволу та погрозах правоохоронцям (ч.1 і 2 ст.263, ч.2 ст.121, ч.4 ст.187, ч.1 ст.345 ККУ) й призначив 11 років позбавлення волі. Крім того, з обвинуваченого стягнуть 124 781 грн за залучення експерта. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.