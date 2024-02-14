У понеділок, 12 лютого, від тяжких тілесних ушкоджень у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні померла 79-річна пенсіонерка. Жінка – одна із двох потерпілих, в оселю якої у ніч на 1 лютого пробрався грабіжник.

Як 14 лютого повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області, тієї ночі 42-річний чоловік із пістолетом, спорядженим гумовими кулями, та сокирою, розбив вікно будинку в селі Бондарі й пробрався всередину. Вимагаючи гроші, він наносив 58-річній та 79-річній жінкам тілесні ушкодження, також стріляв у них. Не отримавши бажаного, втік.

Двох потерпілих із вогнепальними пораненнями та різаними ранами госпіталізували. 12 лютого 79-річна пенсіонерка від отриманих травм померла.

Зловмисника знайшли та взяли під варту. Йому повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187 ККУ). Крім того, тривають слідчі дії за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами і за погрози працівникам правоохоронного органу, оскільки під час затримання він погрожував підірвати поліцейських ( ч.1 ст. 263 і ч. 1 ст. 345 ККУ). За скоєне зловмиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.