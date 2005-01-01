За законом Вишинський не може зараз вийти з українського громадянства, – ДМС

Арештований керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишенський сьогодні відмовився від українського громадянства

Заяви арештованого керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського недостатньо для того, щоб вийти з українського громадянства. Про це в п'ятницю, 1 травня, у коментарі «112 Україна» заявив прес-секретар Державної міграційної служби (ДМС) Сергій Гунько.

«Однієї будь-якої заяви від будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала хоч якісь правові наслідки», – зазначив Гунько.

За словами Гунька, процедура виходу з українського громадянства передбачена винятково для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави, тому звернення, відповідно, має бути в закордонну дипломатичну установу.

«Не знаю, чи завжди він проживає на території іноземної держави. Очевидно, що він у закордонну дипломатичну установу, посольство України в іноземній державі, зараз навряд чи зможе звернутися, з огляду на всю цю інформацію», – сказав Гунько.

Окрім того, він нагадав, що ст.18 Закону про Громадянство України прямо вказує на те, що вихід з громадянства не допускається в разі, якщо особі повідомлено про підозру чи є рішення суду, яке підлягає виконанню.

«І нарешті, третій момент, - ст.2 Закону України про Громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то в правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом», – зазначив представник ДМС.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні арештований керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський заявив, що більше не вважає себе громадянином України і звернувся за допомогою до президента РФ.