Заборонені ВКонтакте та Yandex досі в топ-5 за відвідуваністю в Україні

Російські сервіси, що опинилися в рейтингу, заблоковані в Україні з весни 2017 року

У грудні 2017 року заборонені сайті ВКонтакте та Yandex посіли четверте та п’яте місце у рейтингу відвідуваності відповідно. Про повідомили в «Інтернет Асоціації України», пише «Економічна правда».

Першим за відвідуваністю ресурсом залишається Google. Другу позицію посідає Youtube. Третє – соціальна мережа Facebook.

Згідно із даними дослідження, вперше відбулося помітне зниження абсолютного числа регулярних користувачів інтернету в Україні – з 21,6 млн в середині 2017 р до 21,0 млн за підсумками 2017 року.

«Таке зниження пояснюється зменшенням загальної кількості постійних жителів України, головним чином за рахунок міграції за кордон населення України в віці 18-45 років», – йдеться в релізі «Інтернет Асоціації України».

Нагадаємо, 16 травня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Серед компаній, які потрапили під дію санкцій, зазначені російські ресурси Mail.ru, «Яндекс», «ВКонтакте» та «Одноклассники», а також низка російських банків, авіакомпаній і ЗМІ: РЕН ТВ, «НТВ Плюс», РБК, ТНТ, «Первый канал».