США зарахували «ВКонтакте» і RuTracker до переліку найбільших у світі піратських ресурсів

У переліку піратських — 25 сайтів з різних країн світ, зокрема з РФ

Міністерство торгівлі США знову внесло російську соціальну мережу «ВКонтакте» (належить Mail.ru Group) та Rutracker.org до реєстру піратських ресурсів. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті відомства, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У документі зібрані найбільші світові ресурси, які, на думку американської сторони, порушують права інтелектуальної власності. При цьому «ВКонтакте» в списку опиняється не вперше. Серед інших російських проектів, внесений до переліку – торрент-трекер Rutracker.org і Rapidgator.net, онлайн-кінотеатр kinogo.cc, а також ще низка сайтів.

Автори документа вказують, що соціальні мережі можуть слугувати унікальною платформою для забезпечення взаємодії як культурної, так і комерційної. «Більшість успішних соцмереж роблять це так, щоб не сприяти порушенню авторських прав. Доповіді «ВКонтакте» про те, що компанія робить кроки в боротьбі з піратством, вселяють надію», – наголошується в документі.

У 2016 році Mail.ru Group (зокрема, «ВКонтакте») підписала партнерські договори з трьома міжнародними правовласниками музичної продукції: Universal Music Group, Warner Music Group і Sony Music Entertainment для отримання доступу до ліцензійного музичного та відео-контенту. Mail.ru тоді відзначала, що підписання угод з мейджорами дозволили соцмережі «ВКонтакте» врегулювати судові суперечки з правовласниками.

Незважаючи на ці позитивні сигнали, «ВКонтакте» продовжує залишатися ресурсом, що порушує авторські права інших правовласників, з якими у компанії немає контрактів, йдеться в доповіді відомства США.

Згадка в цьому реєстрі не призведе до жодних санкцій і є лише нагадуванням про проблеми інтелектуального піратства.

Загалом до переліку увійшли 25 сайтів різних країн світу, які на думку американської сторони порушують авторські права. Зокрема, до нього увійшов сайт найбільшого китайського інтернет-магазину taobao.com, який належить Alibaba Group.