ВКонтакте розіслав користувачам у Росії привітання з Новим роком українською мовою

Російська соцмережа ВКонтакте розсілала своїм користувачам новорічне привітання українською мовою. Таке вітання отримали навіть ті юзери, які мешкають у Росії та використовують російську мову у налаштуваннях свого профілю у соцмережі, пише Lenta.ru.

«З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком», - йдеться у привітанні ВКонтакте.

Користувачі мережі з Росії звернули увагу на таке несподіване привітання і почали ділитись враженнями.

Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb — Диана Нейма (@diana_neima) 31 грудня 2017 р.

Компанія поки не прокоментувала цієї ситуації.