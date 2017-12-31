ВКонтакте розіслав користувачам у Росії привітання з Новим роком українською мовою

СуспільствоЯ.І., сьогодні, 17:116840

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Російська соцмережа ВКонтакте розсілала своїм користувачам новорічне привітання українською мовою. Таке вітання отримали навіть ті юзери, які мешкають у Росії та використовують російську мову у налаштуваннях свого профілю у соцмережі, пише Lenta.ru.

«З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком», - йдеться у привітанні ВКонтакте.

Користувачі мережі з Росії звернули увагу на таке несподіване привітання і почали ділитись враженнями.

Компанія поки не прокоментувала цієї ситуації.

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