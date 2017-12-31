ВКонтакте розіслав користувачам у Росії привітання з Новим роком українською мовою

Російська соцмережа ВКонтакте розсілала своїм користувачам новорічне привітання українською мовою. Таке вітання отримали навіть ті юзери, які мешкають у Росії та використовують російську мову у налаштуваннях свого профілю у соцмережі, пише Lenta.ru.
«З прийдешнім святом! Привітайте друзів з Новим роком», - йдеться у привітанні ВКонтакте.
Користувачі мережі з Росії звернули увагу на таке несподіване привітання і почали ділитись враженнями.
Кажется, вк слишком много знает? pic.twitter.com/s2lmoBY26d— Ma Sha (@Rebekka838) 31 грудня 2017 р.
Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb— Диана Нейма (@diana_neima) 31 грудня 2017 р.
Компанія поки не прокоментувала цієї ситуації.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: