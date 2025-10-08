Компанія не сплатила внесок на розвиток інфраструктури Поляницької сільради

Господарський суд Івано-Франківської області зобов’язав ТОВ «Преміум Клаб Компані» сплатити 1,2 млн грн пайової участі на розвиток інфраструктури Поляницької сільської ради.

Як йдеться у рішенні суду від 23 вересня, у січні 2019 року «Преміум Клаб Компані» почало зводити житловий будинок в урочищі «Вишня», поблизу Буковелю. Будівництво, яке обійшлося у понад 34 млн грн, завершили у жовтні 2020 року, а ще через 9 місяців ввели об’єкт в експлуатацію. Попри це, компанія не уклала договору з Поляницькою сільрадою для розрахунку та сплати грошей пайової участі.

«Замовник будівництва, який без достатньої правової підстави зберіг у себе кошти, що мав заплатити у вигляді пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту, зобов’язаний повернути їх органу місцевого самоврядування на підставі ч. 1 ст. 1212 ЦК України», – йдеться в рішенні суду.

За розрахунком прокурора, всього «Преміум Клаб Компані» заборгувало сільраді 1,2 млн грн (2% пайової участі від вартості будівництва, інфляційні втрати та 3% річних). Суд зобов’язав компанію повернути всю суму, а також сплатити 14 тис. грн судового збору. Рішення можуть оскаржити.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Преміум Клаб Компані» входить до будівельної групи «Техно-Буд-Центр» тернопільських підприємців Андрія Яреми та Юрія Ханіна. Засновником ТОВ є франківський бізнесмен Сергій Шайда. Група має власне виробництво дорожніх матеріалів та автопарк спеціалізованої техніки і планує побудувати неподалік Мукачева асфальтобетонний завод.