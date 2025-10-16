Забудьте про мох і лишайники на деревах: допоможуть дві прості речі з кухні
Мох і лишайники, що з'являються на корі дерев, часто викликають занепокоєння у садівників. І недарма, їх поява може свідчити про зниження життєвого тонусу рослини або про брак мінералів у ґрунті. Але позбутися їх не так складно, як здається. Потрібні всього два доступні інгредієнти, які знайдуться майже на кожній кухні.
Чому мох і лишайники – це не лише естетична проблема
Попри те, що деякі мохи та лишайники не становлять прямої загрози дереву, вони можуть створити середовище для розмноження небажаних мешканців: комах-шкідників, грибкових інфекцій і навіть паразитів. Особливо це небезпечно для плодових дерев – яблунь, груш чи вишень, які під впливом таких «сусідів» починають слабшати, гірше плодоносити, а згодом можуть і зовсім загинути.
Найпростіший спосіб очищення: сода та мило
Один із найдієвіших способів боротьби з лишайниками – обробка дерев розчином соди та господарського мила. Цей метод абсолютно безпечний для рослин, тварин і людей, але водночас ефективно очищає кору від небажаного нальоту.
Рецепт розчину для обробки:
- сода харчова 300-440 г;
- господарське мило 30-50 г;
- вода 10 літрів.
Інгредієнти слід розчинити у воді, ретельно перемішати та за допомогою щітки або обприскувача нанести на стовбур і основні гілки дерева. Обробку найкраще проводити восени після опадання листя. Це допоможе дереву краще пережити зиму та навесні швидко піти в ріст.
Механічне очищення: просто, але обережно
Якщо лишайники вже щільно вчепилися в кору, спочатку потрібно провести механічне очищення. Для цього підійде:
- дерев’яний або пластиковий шкребок;
- капронова щітка середньої жорсткості.
Металеві інструменти краще не використовувати, вони можуть пошкодити живу тканину дерева.
Після механічного очищення дерево варто обробити розчином залізного купоросу, це додатково знезаразить поверхню й запобіжить повторному зростанню моху.