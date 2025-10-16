Якщо лишайники вже щільно вчепилися в кору, спочатку потрібно провести механічне очищення

Мох і лишайники, що з’являються на корі дерев, часто викликають занепокоєння у садівників. І недарма, їх поява може свідчити про зниження життєвого тонусу рослини або про брак мінералів у ґрунті. Але позбутися їх не так складно, як здається. Потрібні всього два доступні інгредієнти, які знайдуться майже на кожній кухні. Детальніше про це пише «24 Канал».

Чому мох і лишайники – це не лише естетична проблема

Попри те, що деякі мохи та лишайники не становлять прямої загрози дереву, вони можуть створити середовище для розмноження небажаних мешканців: комах-шкідників, грибкових інфекцій і навіть паразитів. Особливо це небезпечно для плодових дерев – яблунь, груш чи вишень, які під впливом таких «сусідів» починають слабшати, гірше плодоносити, а згодом можуть і зовсім загинути.

Найпростіший спосіб очищення: сода та мило

Один із найдієвіших способів боротьби з лишайниками – обробка дерев розчином соди та господарського мила. Цей метод абсолютно безпечний для рослин, тварин і людей, але водночас ефективно очищає кору від небажаного нальоту.

Рецепт розчину для обробки:

сода харчова 300-440 г;

господарське мило 30-50 г;

вода 10 літрів.

Інгредієнти слід розчинити у воді, ретельно перемішати та за допомогою щітки або обприскувача нанести на стовбур і основні гілки дерева. Обробку найкраще проводити восени після опадання листя. Це допоможе дереву краще пережити зиму та навесні швидко піти в ріст.

Механічне очищення: просто, але обережно

Якщо лишайники вже щільно вчепилися в кору, спочатку потрібно провести механічне очищення. Для цього підійде:

дерев’яний або пластиковий шкребок;

капронова щітка середньої жорсткості.

Металеві інструменти краще не використовувати, вони можуть пошкодити живу тканину дерева.

Після механічного очищення дерево варто обробити розчином залізного купоросу, це додатково знезаразить поверхню й запобіжить повторному зростанню моху.