У Херсоні у вівторок, 1 березня, сталася пожежа – після пострілу з ворожого танка загорілася будівля управління Служби безпеки України, повідомив «Укрінформ» зпосиланням на Херсонську міськраду.

«Причиною пожежі став постріл з ворожого танка по будівлі», – йдеться в повідомленні.

Загалом у Херсоні, де у вівторок відбувалися вуличні бої і де ворог обстрілює житлові квартали, виникла гуманітарна катастрофа: є пожежі, на які через обстріли не можуть виїхати рятувальники, є випадки мародерства, в місті не можуть зібрати тіла загиблих у результаті бойових дій.

Шосту добу Україна бореться з російськими загарбниками – з 24 лютого ворожі війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки, гинуть люди. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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