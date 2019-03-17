Загиблим напередодні в зоні ООС солдатом виявився військовий з Хмельниччини

38-річний Руслан Слісаренко загинув у Попасній Луганської області

СуспільствоВолодимир Пиріг, 17 березня9370

До теми

У суботу, 16 березня, в місті Попасна Луганської області загинув 38-річний Руслан Слісаренко. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав осколкове поранення в голову.

Як повідомив військовий комісар Деражнянського військового комісаріату Хмельницької області Сергій Семенко в коментарі місцевому виданню vsim.ua, загиблий служив у 54-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. На службу за контрактом він був призваний ще з 2016 року.

Руслан Слісаренко родом із Деражні. У чоловіка залишилася дружина Юлія і двоє синів: 13-річний Назар та 12-річний Владислав. За попередніми даними, чоловіка поховають 20 березня в селі Іванівці Барського району Вінницької області. Це особисте прохання Русланового батька. В Іванівцях похована мама загиблого солдата.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Сергій Наєв заявив, що ЗСУ не впораються з повномасштабним вторгненням Росії ZAXID.NET
ЦВК створила спецдільниці для голосування військових у зоні ООС ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук