Загиблим напередодні в зоні ООС солдатом виявився військовий з Хмельниччини

У суботу, 16 березня, в місті Попасна Луганської області загинув 38-річний Руслан Слісаренко. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав осколкове поранення в голову.

Як повідомив військовий комісар Деражнянського військового комісаріату Хмельницької області Сергій Семенко в коментарі місцевому виданню vsim.ua, загиблий служив у 54-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. На службу за контрактом він був призваний ще з 2016 року.

Руслан Слісаренко родом із Деражні. У чоловіка залишилася дружина Юлія і двоє синів: 13-річний Назар та 12-річний Владислав. За попередніми даними, чоловіка поховають 20 березня в селі Іванівці Барського району Вінницької області. Це особисте прохання Русланового батька. В Іванівцях похована мама загиблого солдата.