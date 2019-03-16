Сергій Наєв заявив, що ЗСУ не впораються з повномасштабним вторгненням Росії

Сергій Наєв

Збройні сили України не впораються із повномасштабною російською агресією, при цьому успіх буде залежати від участі союзників і міжнародних партнерів України, упевнений командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.



За його словами, за кількістю особового складу та зброї, зокрема важкої, перевага на боці російської армії.

«Тому в разі можливої повномасштабної агресії наш успіх буде залежати не тільки від стійкості солдатів і офіцерів, але і від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів, адже з такою загрозою реально можна впоратися тільки спільно», – заявив Сергій Наєв в інтерв’ю «Фактам».

Водночас, за словами генерала, теперішня українська армія значно сильніша, ніж та, яка була 2014 року.

До слова, нещодавно Державний департамент Сполучених Штатів створив інтерактивний веб-ресурс «Протидія російській агресії в Україні», де зібрано основні факти щодо загарбання Криму та вторгнення на Донбас.