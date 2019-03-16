Сергій Наєв заявив, що ЗСУ не впораються з повномасштабним вторгненням Росії
Командувач ООС переконаний, що успіх України залежатиме від позиції міжнародних партнерів
Збройні сили України не впораються із повномасштабною російською агресією, при цьому успіх буде залежати від участі союзників і міжнародних партнерів України, упевнений командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.
За його словами, за кількістю особового складу та зброї, зокрема важкої, перевага на боці російської армії.
«Тому в разі можливої повномасштабної агресії наш успіх буде залежати не тільки від стійкості солдатів і офіцерів, але і від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів, адже з такою загрозою реально можна впоратися тільки спільно», – заявив Сергій Наєв в інтерв’ю «Фактам».
Водночас, за словами генерала, теперішня українська армія значно сильніша, ніж та, яка була 2014 року.
До слова, нещодавно Державний департамент Сполучених Штатів створив інтерактивний веб-ресурс «Протидія російській агресії в Україні», де зібрано основні факти щодо загарбання Криму та вторгнення на Донбас.