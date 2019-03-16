На Луганщині під час обстрілу російських військ загинув український вояк

Один вояк ЗСУ загинув поблизу Хутора Вільного

Унаслідок обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Про це ввечері 16 березня повідомив прес-центр ООС.

«Протягом поточної доби противник два рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил, двічі застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

У прес-центрі уточнили, що обидва обстріли зафіксували в районі населеного пункту Хутір Вільний (Луганщина).

«Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюємо», – додав прес-центр.

Це перша бойова втрата українських сил від початку так званого весняного перемир'я, яке запровадили з 8 березня.