Десантники і снайпери на передовій з 1 квітня отримуватимуть по 24 тис. грн

Десантникам і снайперам піднімуть доплати за службу на передовій

З 1 квітня десантники та снайпери, які служать в зоні проведення операції Об’єднаних сил, отримуватимуть по 24 тис. грн заробітної плати, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Ми підвищуємо грошове забезпечення наших солдатів і офіцерів. Це також є нашим пріоритетом… Сьогодні лише доплата на передовій складає 12 тис. грн, а снайпери та десантники з 1 квітня отримають вже по 24 тис. грн. Сьогодні гроші – далеко не головний пріоритет, бо сьогодні бути військовим престижно», – сказав Порошенко на Раді регіонального розвитку Полтавської області в суботу, 16 березня, повідомила агенція УНІАН.

Нагадаємо, з 1 квітня військовослужбовці, які служать на першій лінії зіткнення, отримуватимуть доплату +2000 гривень, і загальна сума буде складати 12000; на другій лінії зіткнення +1000 гривень і загальна сума буде дорівнювати 5500 грн. Окрім цього, буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям ВМС ЗС України, які виконують бойові завдання та перебувають у акваторії Азовського моря: вони отримуватимуть доплату 5500 гривень, а під час виходу на бойові чергування – 12 тисяч гривень.