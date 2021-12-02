Валерій Геровкін став першим вбитим військовим ЗСУ у грудні 2021 року

У середу, 1 грудня, унаслідок обстрілу Новотроїцького на Донеччині загинув 22-річний боєць 93-ї окремої механізованої бригади (93-ї ОМБр) «Холодний Яр» Валерій Геровкін. Це була його перша ротація в район операції Об’єднаних сил. Про це повідомила прес-служба бригади.

Його вбив ворожий снайпер.

«Із сумом вимушені повідомити про важку втрату у лавах 93-ї бригади «Холодний Яр». 1 грудня 2021 року на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту», – повідомили у бригаді.

Валерій Геровкін народився 21 липня 1999 року в Краматорську. До лав ЗСУ вступив у вересні минулого року. У холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його «Гера».

Зазначається, що це була перша ротація солдата в район операції Об’єднаних сил. У прес-службі додали, що без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній.

Валерій Геровкін – перша бойова втрата ЗСУ в грудні 2021 року.