У середу, 1 грудня, від обстрілів на Донбасі загинув український військовий, повідомив 2 грудня штаб операції Об’єднаних сил.

Як йдеться у повідомленні, за добу 1 грудня російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі, один з обстрілів вони здійснили з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

В напрямку АВДІЇВКИ окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також окупанти дистанційно замінували околиці Мар’їнки, внаслідок чого один цивільний отримав поранення.

В районі ШУМІВ російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А в бік НОВОТРОЇЦЬКОГО противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що наразі інформація про ім’я, вік і те, в якій бригаді служив загиблий – невідома.

У штабі ООС також додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупантів припинити обстріли.