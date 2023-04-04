Західний експертно-технічний центр Держпраці і далі працюватиме та забезпечить науково-технічну підтримку державного нагляду в промисловій безпеці та охороні праці

У планах інвестора – зберегти унікальний колектив і розвивати підприємство. Нагадаємо, раніше регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (ФДМУ) виставляло на продаж майновий комплекс держпідприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» у Львові на вул. Богдана Хмельницького, 233а. Його придбала після електронного аукціону за 45 мільйонів гривень компанія ТОВ «АЙ ТІ ЮНАЙТЕД». Незабаром розпочнуть приватизацію.

Водночас підприємці уже заявили: команда кваліфікованих фахівців та експертів підсилить найпотужніший в регіоні Західний експертно-технічний центр Держпраці, який має унікальний склад високопрофесійних спеціалістів та багаторічну історію господарської діяльності. Відтак розвиватимуть підприємство. Найближчі плани – провести аудит, підписати меморандум із працівниками та покращити якість послуг центру до європейського рівня. Усім же ж клієнтам гарантовані безсумнівне й якісне виконання попередніх зобов’язань, індивідуальний підхід та подальше обслуговування на рівні світових стандартів.

Але головна ціль насамперед – зберегти кожного працівника, водночас покращити умови роботи та оплати праці. Прозора система преміювання, комфортні умови роботи та можливість крокувати й рости разом – така пропозиція від нових власників Західного експертно-технічного центру Держпраці. Водночас колектив нові власники запевняють: ні про який розпродаж майна, забудову території багатоповерхівками абощо й мови бути не може.

Отож «Західний експертно-технічний центр Держпраці» і далі працюватиме та забезпечить науково-технічну підтримку державного нагляду в промисловій безпеці та охороні праці. Є амбіція претендувати на абсолютне лідерство не тільки в Західному регіоні, а і в Україні. Для цього треба запровадити нові підходи та інновації для розвитку цього бізнесу – спільно із кожним працівником потужного та творчого колективу.