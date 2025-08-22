Олександр Сирона (другий ліворуч)

Захисник «Динамо» Олександр Сирота продовжить кар’єру в «Коджаеліспорі», повідомляє прес-служба турецького клубу. 25-річний футболіст виступатиме за нову команду на правах оренди. Контракт підписано на один сезон – до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що «Динамо» погодилось відпустити гравця з умовою пролонгації співпраці (попередня угода з «біло-синіми» була чинною до 30 вересня 2025 року). Цікаво, що попри регулярну ігрову практику за кордоном, тренерський штаб киян залишився незадоволений рівнем, потенціалом та можливостями гравця і, як наслідок, не залучив його до літнього тренувального збору киян.

Нагадаємо, Сирота – вихованець «Динамо». Минулий сезон він провів в оренді в ізраїльському «Маккабі» Хайфа (відіграв 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи). Виступав за молодіжну (1 гол в 10 матчах) та національну (2 поєдинки) збірні України. Transfermarkt оцінює гравця в 1,3 млн євро.

До слова, «Коджаеліспор» за підсумками минулої першості став переможцем Першої ліги Туреччини й завоював право виступати в елітному дивізіоні.