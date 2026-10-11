Перепади напруги після відновлення електропостачення – одна з основних причин поломок побутової техніки

Під час тривалих відключень електроенергії важливо захистити холодильник від стрибків напруги, які можуть пошкодити техніку. ТСН розповідає, як убезпечити прилад після відновлення електропостачання. d’

Як захистити холодильник від перепадів напруги?

Перепади напруги після відновлення електропостачення – одна з основних причин поломок побутової техніки. Саме тому не рекомендують вмикати холодильник одразу після включення світла: нехай мережа стабілізується 10–15 хвилин.

А якщо у вас немає змоги постійно відключати холодильник вручну, слід встановити додатковий захист:

Реле контролю напруги. Воно автоматично вимикає живлення при коливаннях і відновлює його, коли показники стабілізуються.