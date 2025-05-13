Позивачеві не прийшов лист, бо він змінив фактичне місце проживання

Рахівський районний суд задовільнив позов місцевого мешканця Юрія Баранюка та скасував постанову РТЦК та СП про притягнення закарпатця до відповідальності за порушення законодавства про оборону та мобілізацію.

Як йдеться в рішенні суду від 5 травня, 24 грудня 2024 року закарпатець прийшов до ТЦК за направленням на ВЛК, яку як обмежено придатний мав пройти до 5 лютого. У центрі комплектування на нього склали протокол за неявку по повістці, надісланій за місяць до цього «Укрпоштою». Постанова передбачала покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Під час судового засідання адвокатка Юрія Баранюка пояснила, що позивач не отримував повідомлення «Укрпошти» про те, що на його ім`я у відділенні знаходиться повістка від ТЦК та СП, оскільки фактично проживає в іншому населеному пункті. У листопаді 2022 року закарпатець повідомив про своє з сім’єю фактичне місце проживання у селі Костилівка та надав відповідну довідку до сільської ради. Окрім того, він являється батьком трьох малолітніх дітей, що також йому дає право на відстрочку.

Суд також взяв до уваги, що позивач не оновлював дані військового обліку, не має електронного кабінету призовника, а за довідкою «Укрпошти» причиною повернення рекомендованого листа з повісткою є те, що вона не була вручена Юрію Баранюку у зв’язку з його відсутністю за вказаною адресою.

«У даному випадку відповідач не врахував пояснень позивача, зазначених у протоколі, та виніс постанову, яка не відповідає вимогам закону», – йдеться у рішенні суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк задовільнила позов закарпатця та скасувала постанову Рахівського РТЦК та СП про притягнення його до відповідальності за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. На рішення можуть подати апеляцію.