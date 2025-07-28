Потерпілу визволили поліцейські

Іршавський районний суд визнав місцевого мешканця Петра Панющика винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та позбавленні волі своєї дружини, призначивши йому 1,5 року умовного терміну.

Вирок винесли 22 липня. Йдеться про подію, яка сталася у квітні 2025 року у селі Білки Хустського району. 70-річний обвинувачений побив 68-річну дружину палицею, а потім прив’язав її 7-метровим ланцюгом до меблів у літній кухні. Потерпілу визволили поліцейські.

Під час судового засідання Петро Панющик визнав свою вину і пояснив, що посварився з дружиною через те, що вона пиячила. Щоб вона не змогла піти до магазину за спиртним, він одягнув їй на ногу металевий ланцюг з дитячої гойдалки, інший кінець причепивши до столу.

У свою чергу, потерпіла підтвердила, що чоловік побив її палицею та одягнув на неї ланцюг.

«Ланцюг був довгий і вона могла ходити по кімнатах, але виходити на вулицю не могла. Ланцюг зняли працівники поліції. З 17 по 28 квітня чоловік її не бив, не ображав, але відмовлявся знімати ланцюг. Наразі вона вибачила обвинуваченого, просить суворо його не карати», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Гичка визнала Петра Панющика винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та позбавленні волі своєї дружини і призначила йому 2 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 року умовного. На вирок можуть подати апеляцію.