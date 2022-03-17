Закарпатця вдома чекає дружина та 11-річна донька

55-річний закарпатець Василь Штефко, який втратив ноги під час заробітків у Росії у 2004 році, пішов добровольцем у військо. У військкоматі закарпатець збрехав: сказав, що має лиш один протез, а друга нога – здорова. Зараз чоловік служить у роті вогневої підтримки 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Як повідомляє майор 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Ярослав Галас у Facebook, 55-річний мешканець села Кушниця Іршавського району Василь Штефко на протезах, без двох ніг зголосився бути добровольцем і пішов на фронт.

«Василь Штефко із Кушниці прийшов у 128-му бригаду, щоб бити росіян, котрі самі перетворилися на загарбників, руйнують нашу інфраструктуру, вбивають мирних людей і поводяться гірше нацистів», – повідомляє Ярослав Галас.

За його словами, Василь Штефко втратив обидві ноги під час заробітків у Росії ще у 2004 році. Після 24 лютого 2022 року просто не зміг всидіти вдома і попросився добровольцем на фронт.

«Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається. Просто не зміг сидіти дома, зібрав речі й пішов у військкомат. Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, – сказав, що в мене тільки один протез. І попросився в 128-му бригаду. Свого часу я служив у армії, вмію стріляти, непогано воджу машину. Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг», – розповів Василь Штефко.

За званням Василь – сержант, а за посадою – водій, служить у роті вогневої підтримки. Закарпатецьтакож розповідає, що його тато так само «незаконно» потрапив на фронт у Другу світову: йому було 15 років, але він сказав, що має 18, і пішов воювати.

Вдома, у Кушниці, на Василя Штефка чекає дружина й 11-річна донька. «Вони переживають, але й пишаються, що я захищаю країну», – каже закарпатець.