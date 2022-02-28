У понеділок, 28 лютого, о 18:00 в Ужгороді та Мукачеві включать навчальну сирену. Після сигналу усім мешканцям міст потрібно спуститися у безпечне укриття: бомбосховище, підвал, інше приміщення. Навчання проводяться для відпрацювання маршрутів до бомбосховищ та визначення варіантів інших укриттів там, де їх недостатньо.

Як під час брифінгу у понеділок, 28 лютого, зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, перед включенням сирени також буде радіооповіщення. Всіх мешканців просять поставитися до навчань серйозно та перевірити підвали їхніх будинків. У разі, якщо підвали багатоповерхівок будуть непридатні для укриття, мешканців просять звертатися до голів ОСББ для розв'язання питання за допомогою міської влади.

«Дехто вважає, що війни немає і може приходити і нарікати на певний дискомфорт. Тому сьогодні на нараді було прийнято рішення про навчання із відповідним алгоритмом дій у випадку включення сирени при можливій повітряній тривозі. Ми це зробимо, щоби кожна людина, яка проживає в Ужгороді та Мукачеві, знала, куди йти в укриття», – сказав Віктор Микита.

Після ввімкнення сирени мешканцям Ужгорода і Мукачева потрібно переміститись в укриття: пройти певний маршрут до найближчого бомбосховища, там, де немає бомбосховища, потрібно спуститися в підвальне приміщення. Також Віктор Микита наголосив, що у разі, якщо будинку немає підвалу чи він непридатний для перебування людей, потрібно шукати інше укриття, звертатися до голів ОСББ, повідомляти про необхідність знайти варіант. Далі разом з міською владою будуть напрацьовуватися можливості для облаштування інших укриттів.

Сирени пролунають в Ужгороді та Мукачеві о 18:00.

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