На базі Закарпатської військової адміністрації запрацював координаційний центр з реабілітації та відновлення поранених військовослужбовців. Перші групи військових уже направили на відновлення та відпочинок. Військових безкоштовно прийматимуть у санаторіях та відпочинкових комплексах на Закарпатті.

Про початок роботи координаційного центру з реабілітації поранених військових в Ужгороді повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, Закарпаття ініціювало координацію процесу відновлення військових після поранень і перебування у полоні та залучило до роботи санаторії та відпочинкові комплекси.

«Цей проект ми започаткували у зв’язку з нагальною потребою у реабілітації наших бійців, які отримали поранення або були звільнені з полону. Закарпаття має необхідний потенціал і може виконати це завдання, тож ми виступили з такою ініціативою й забезпечили організацію цього надважливого процесу», – значив Віктор Микита.

Також він додав, що перші групи військових, які лікувалися після поранень на Закарпатті, вже направлені на відновлення та відпочинок. До їх прийому долучилися власники оздоровчих центрів, курортів та санаторіїв, які надали можливість безоплатного відновлення та відпочинку для військових.