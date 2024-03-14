Пораненому бійцю провели кілька операцій в інших медзакладах країни, а потім евакуювали до Ужгорода

У відділенні торакальної хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака прооперували 33-річного військового, який отримав поранення під Бахмутом. З легені пацієнта дістали 2-сантиметровий осколок від снаряду.

Як повідомили у Закарпатській обласній лікарні 13 березня, пораненому на Бахмутському напрямку бійцю 128 окремої гірсько-штурмової бригади провели кілька операцій в інших медзакладах країни, а потім евакуювали до Ужгорода.

З легені пацієнта дістали 2-сантиметровий осколок від снаряду

«Пацієнт звернувся до нас за медичного допомогою після скерування командиром військової частини. При обстеженні в нього виявили осколкове поранення правої половини грудної клітки, а сам осколок знаходився в корені легені. На знімку комп’ютерної томографії ми чітко побачили осколок розміром близько 2 см. Оперативне втручання пройшло успішно, під час післяопераційного періоду ускладнень не було», – розповів завідувач відділення торакальної хірургії ЗОКЛ ім. А.Новака Ігор Келемен.

У медзакладі додали, що після операції військовий продовжує службу у Збройних силах України.