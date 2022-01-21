Дубові дошки вартістю понад 290 тис. грн від підприємця конфіскували

У пункті пропуску «Дякове» на українсько-румунському кордоні митники затримали фуру з дубовими дошками. Документи у підприємця, який віз пиломатеріали, фактично відповідали іншій партії деревини: не збігалися дані щодо об'єму, кількості та вартості вантажу. Весь товар митники конфіскували, його власник заплатить понад 290 тис. грн штрафу.

Як у п'ятницю, 21 січня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, вантажівку із деревиною до Румунії відправляв 66-річний приватний підприємець із Тячівського району. Під час оформлення вантажу чоловік подав митникам документи із неправдивими даними про товар, вказавши невідповідну кількість та ціну дубових дощок.

«Згідно з рахунком-фактурою, експортувалася партія вантажу загальною кількістю 1 857 шт., загальним об’ємом 19,71 м куб., ціною 1 м куб. 431,00 євро. Митники встановили, що фактичні розміри пиломатеріалів не відповідають партії лісопродукції, зазначеної в специфікації рахунку-фактури та на яку надано дозвіл на здійснення експортної операції сертифікатом», – йдеться у повідомленні прес-служби митниці.

Загальний фактичний об’єм дубових дощок становив 21,03 м куб. З’ясувалося, що підприємець відправляв за кордон зовсім іншу партію лісопродукції, іншому отримувачу та й за іншою ціною. Вартість вантажу становила понад 9 тис. євро (понад 291 тис. грн).

На тячівського підприємця склали протокол за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф у розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією. Крім того, митники направили до правоохоронних органів повідомлення про злочин з ознаками криміналу.