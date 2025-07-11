Інцидент стався на українсько-угорському кордоні

У пункті пропуску «Астей» на українсько-угорському кордоні в Alfa Romeo 67-річного харків’янина виявили десять фотоапаратів Canon, Nikon, Panasonic та Sony. Незадекларований товар, вартістю 400 тис. грн, вилучили.

Як повідомили у Закарпатській митниці 11 липня, водій повертався в Україну зі Швейцарії, обравши для в’їзду «зелений коридор».

«Такий вибір вказує на відсутність товарів, що підлягають оподаткуванню, та звільняє громадян від подання письмової митної декларації. Під час перевірки Alfa Romeo у салоні та багажному відсіку авто виявили 10 фотоапаратів Canon, Nikon, Panasonic, Sony та 2 адаптери фірми Canon», – зазначили митники.

Техніку, загальною вартістю 400 тис. грн, вилучили, а на водія склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості незадекларованого товару.